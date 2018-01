Detento acusado de estupro é espancado por colegas de cela VEJA VÍDEO

Um detento idenvtificado pelo nome de Alessandro, de 31 anos, preso acusado de estupro de vulnerável e furto foi brutalmente espancado por colegas de cela de uma Delegacia do município amazonense de Boca do Acre, que faz divisa com o Acre.

Segundo informações do delegado Clodomir Vitor, o detento foi espancado pelos colegas de cela que conseguiram pedaços de paus para atacar o colega, após descobrirem que ele estava preso por estupro.

Agressão dentro da cela que aconteceu no período da noite, um detento com um celular gravou toda a cena e divulgou nas redes sociais.

No vídeo é possível ver e ouvir que durante o espancamento o detento agredido conhecia seus agressores e chamando pelo nome apelava para não ser mais espancado e que não batessem em sua cabeça.

Ao gritar inúmeras vezes por Socorro, os policiais de plantão que ficam na parte da frente da Delegacia conseguiram ouvir os gritos e retiraram o preso da cela que foi levado ao Hospital e após receber alta médica retornou para a delegacia, onde foi colocado em um cela separado dos demais detentos.

