Violência  no Acre  sem controle: Criminosos ousam tanto que passaram a divulgar em redes sociais decapitação  de jovem

A ousadia e afronta as policias do estado do Acre e o terror imposto a sociedade ficou explícito através de um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (26), onde aparece a execução por decapitação da jovem Débora Bessa, de 19 anos, que supostamente foi morta por abandonar (rasgar) camisa de uma facção criminosa que integrava.

No vídeo é possível ver três homens, que embora apareçam com os rostos escondidos por camisetas se detecta terem idades entre 16 a 19 anos.

Armado de terçado e segurando a jovem pelos cabelos em um local de mata e a luz do dia, em primeiro plano aparece um homem e a vítima já rendida, onde é questionada por algo, cujo áudio no momento da pergunta do algoz ficou inaudível e Débora visivelmente desesperada responde ” sei, não…sei, não cara” em seguida inicia a brutalidade.

O homem manda a vítima olhar pra frente, puxa a cabeça da jovem para trás e dar um golpe de terçado, em seguida o corpo da mulher cai e aparecem mais dois criminosos com o rosto escondido por camisetas e armados de faca golpeiam o corpo da vitima várias vezes, enquanto o primeiro finaliza a decapitação e já com a cabeça da vítima separada do corpo os criminosos repetem o nome da facção a qual pertencem e depois jogam a cabeça da vítima sobre o corpo.

O vídeo encerra, com os três criminosos demonstrando uma frieza e uma alegria demoníaca concordando em enterrar o corpo da jovem e repetindo ameaças informando que a facção age com violência.

Relembre:

Débora Bessa, de 19 anos desapareceu de casa no dia 09, dias antes um vídeo que ela aparece se desfilando de uma facção circula nas redes sociais.

A família da jovem registra o desaparecimento na Delegacia e recebe denúncia anônima, dando conta que Débora teria sido morta por membros de uma facção rival a que ela havia “rasgado a camisa” e que o corpo teria sido enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata no bairro Caladinho, localizado na parte alta de Rio Branco, capital do estado do Acre.

Segundo familiares da jovem a polícia foi informada da denúncia, mesmo assim parentes de Débora Bessa passaram a procurar o corpo que foi encontrado no dia 13 enterrado no final da rua Chapecoense, em uma região de mata.

E nesta sexta-feira (26), em um sinal de afronta as policias os criminosos divulgaram o vídeo da execução.

A investigação do crime está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Vida – DHPP, cuja uma denúncia de um investigador e confirmada por um Juiz de Direito, não consegue solucionar 1/3 dos crimes de Homicídios. Segundo o investigador por vários fatores: Aumento de crimes contra a vida, falta de estrutura e mão de obra para realizar as investigações.

Criminosos já identificados

Segundo informações a Polícia Civil, através da DHPP já identificou os envolvidos e uma mulher que supostamente teria gravado toda ação criminosa já foi chamada para depor. A polícia aguarda a expedição dos Mandados de Busca e Prisão dos suspeitos.

IMPORTANTE: Se você sabe quem foram os autores desate crime e onde podem ser enbcontrados ligue para as policias civil e militar e denuncie anonimamente. A Justiça garante seu anonimato.

LIGUE 190 ou 181

ATENÇÃO:IMAGENS FORTES