Polícia Civil elucida crime passional e prende autora

A Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) e Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) prenderam em uma residência localizada na rodovia AC-40, km 10, Jacinta Marta do Nascimento Pereira, 39, acusada de homicídio.

A investigação apontou que Jacinta é a mandante do homicídio do próprio marido, crime ocorrido no ano de 2011. No dia 11 de julho do mesmo ano, por volta das 23:00 horas, na Rua Olavo Bilac, n. 32, Vila Acre, dois homens, mediante recompensa da acusada, por motivo torpe, com golpes de faca, mataram a vítima João Gomes da Silva.

O trabalho investigativo elucidou o crime e revelou o real motivo que levou a acusada a cometer o crime. Jacinta não aceitava o término do relacionamento e desejava ficar com todo o patrimônio adquirido pelo casal.

O conceito popular para crime passional é um crime cometido por paixão. O crime tipificado no inciso VII § 2º Art. 121 do Código Penal Brasileiro é Feminicídio. Crime passional não é um crime tipificado no Código Penal.

O crime figura onde o sentimento uma pessoa se sente dona de outra e quer que seu amor seja reconhecido como único, e se isso não acontece, a pessoa resolve cometer atos contra a vida da outra.

Jacinta será encaminhada ao presídio e ficará à disposição da justiça.