Dupla em motocicleta executa jovem de 17 anos a tiros na Vila Profeta, na região do Juruá

A quarta morte com requintes de execução foi registrada na noite de quinta-feira (25) na Vila do Profeta entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. De acordo com os moradores da região, dois homens em uma motocicleta encontraram com o jovem José Anderson Almeida, 17, que também estava em uma moto, e começaram a atirar em sua direção com arma de fogo.

Os homens que estavam trafegando em uma moto vermelha acabaram encontrando o jovem que estava acompanhado de um amigo que vinha na garupa e que conseguiu fugir na hora dos tiros , se evadindo em uma mata fechada.

Depois dos tiros acertarem o jovem, testemunhas ainda acionaram a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe medica chegou e só atestou o óbito. O Instituto Médico Legal realizou a pericia e levou o corpo do adolescente.