Câmeras flagram homem arrombando gelateria em Rio Branco e empresária diz que prejuízo chega a R$ 1,5 mil

“Não tinha dinheiro no caixa. Mesmo assim o prejuízo com a vidraça e com o próprio caixa que foi levado chega a quase R$ 1,5 mil. Como o alarme tocou, ele foi logo embora sem levar mais nada. Pretendemos instalar uma grade para tentar ajudar na segurança aqui do estabelecimento”, contou a empresária.