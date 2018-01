Vagas de estágio no TRT 14ª Região

Justiça do Trabalho da 14ª Região abre processo de seleção para estagiários, com vencimento de R$ 1.050,00.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região torna público que realizará seleção pública para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva em seu Programa de Estágio. O estagiário contratado fará jus à bolsa auxílio no valor de R$ 1.050,00 por mês, mais auxílio transporte e seguro de vida coletivo.

Os contratados irão atuar nos seguintes municípios: Porto Velho/RO, Ariquemes/RO, Buritis/RO, Cacoal/RO, Colorado D’Oeste/RO, Guajará-Mirim/RO, Jaru/RO, Ji-Paraná/RO, Machadinho do Oeste/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Vilhena/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Epitaciolândia/AC, Feijó/AC e Plácido de Castro/AC. Das vagas ofertadas, 10% serão reservadas aos candidatos que se declararem Pessoa com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas futuras, os estudantes deverão acessar exclusivamente o site do CIDE: www.ciderh.org.br, até às 20 horas do dia 23 de fevereiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília.

A seleção consistirá de uma única etapa, sendo prova objetiva seletiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas em data, horário e local a serem oportunamente divulgados após às 20 horas do dia 26 de fevereiro de 2018, no endereço eletrônico de inscrição.

O resultado final da seleção pública será divulgado nos sites do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e do CIDE. A lista de aprovados no processo seletivo, após publicada terá validade de um ano, prorrogável por igual ou inferior período a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.