Sebastião Viana diz estar “firme com Lula” e recebe uma enxurrada de críticas em sua fanpage

O governador Sebastião Viana recebeu uma enxurrada de críticas após publicar em sua página no Facebook fotos no ato a favor de Lula em Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira, 24, e avisar que continua “firme com Lula”. “Aqui na Praça da República firme com Lula”, disse o governador, que em seguida foi xingado em sua página por dezenas de internautas.

“Firme o senhor deveria estar com povo do seu Estado! Deveria ter vergonha em apoiar alguém que foi condenado. Uma vergonha!”, disparou Júnior Marcos Lima.

“É muita falta do que fazer, hein?! Vamos trabalhar, né?!”, disse Diego Garcia.

Vários internautas questionaram o fato de o governador estar na capital gaúcha defendendo Lula enquanto o Acre sofre com falta de segurança e saúde.

Por unanimidade os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre (RS), condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, no caso triplex, e ainda aumentaram de nove anos e seis meses, condenação imposta em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro em julho do ano passado, para 12 anos e um mês a pena de prisão ao petista.