PMDB alivia Márcio Bittar, acusa “gravações criminosas” e reitera apoio a Gladson

Os caciques do PMDB consideram que Márcio Bittar continua pré-candidato pela coligação que tem o senador Gladson Cameli o líder principal da oposição – e candidato ao governo do Acre. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta quinta-feira, na sede do partido. As gravações em que Bittar faz ilações a Cameli, ao seu virtual vice, Eduardo Veloso, ao senador Sérgio Petecão e a outros integrantes da coligação são, na opinião do PMDB, conteúdo obtido de forma “criminosa”.

O presidente do PP, José Bestene, havia dito que Márcio Bittar se inviabilizou como pré-candidato nesta coligação. O pepessista entendeu que caberia ao PMDB se manifestar.

O esperado pedido de desculpas público também não saiu. Bittar sequer se manifestou após a divulgação dos áudios em que, ao reunir quatro partidos, teceu cmentários de natureza gravíssima, tendo, inclusive, desconfigurado a pouca unidade das oposições no Acre.

Resta saber como se dará a relação do peemedebista com aquelkes que ele atacou.

Uma nota foi enviada à redação do acjornal.com contendo a seguinte informação:

– Não há cometimento de qualquer crime na fala do pré-candidato ao Senado Márcio Bittar em reunião com partidos políticos aliados;

II – O MDB manifesta total e irrestrito apoio ao nosso pré-candidato ao Senado da República Márcio Bittar;

III – O MDB reafirma o seu compromisso com a unidade dos partidos de oposição, bem como o apoio integral ao pré-candidato ao Governo do Estado do Acre, Gladson Cameli.

Rio Branco (AC), 25 de janeiro de 2018.

Executiva Estadual do MDB-Acre