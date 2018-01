Uma mulher deu à luz a uma criança na manhã desta quarta-feira, 24, na frente do Presídio Estadual Francisco D’Oliveira Conde. Ela estava na fila aguardando o horário para entrar no presídio, em dia de visita íntima, quando começou a entrar no trabalho de parto.

O trabalho contou com a ajuda da subtenente Canafiste, da Polícia Militar do Acre, e de outras mulheres que estavam no local, conforme mostra o vídeo.

Uma unidade do SAMU foi solicitada para atender a mulher e a criança.