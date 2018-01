Moradores do Bosque reivindicam banheiro público na pracinha do bairro

Os moradores do Bairro do Bosque procuraram a reportagem do senaonline.net para reivindicar do poder municipal a construção de um banheiro público na pracinha do bairro. Segundo os moradores as famílias retornam as suas casas antes do horário combinado para o termino do passeio, já que o local não dispõe de um banheiro público para ser usado em casos de emergência.

Os jovens afirmaram também que o prefeito da cidade pode resolver a situação em questão de dias, construído no local um banheiro adequado e entregar a comunidade do bairro, tendo em vista que a pracinha do bosque é a mais movimentada da cidade e a comunidade precisa deste benefício.