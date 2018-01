MDB divulga nota à imprensa sobre áudio de Márcio Bittar

NOTA PÚBLICA

A Executiva Estadual do MDB reunida nesta quinta-feira, na sede do partido, ouviu atentamente as gravações feitas de forma criminosa, expostas nas redes sociais e posteriormente amplamente divulgadas pela imprensa, com relação ao pré-candidato ao Senado Márcio Bittar, deliberou o seguinte:

I – Não há cometimento de qualquer crime na fala do pré-candidato ao Senado Márcio Bittar em reunião com partidos políticos aliados;

II – O MDB manifesta total e irrestrito apoio ao nosso pré-candidato ao Senado da República Márcio Bittar;

III – O MDB reafirma o seu compromisso com a unidade dos partidos de oposição, bem como o apoio integral ao pré-candidato ao Governo do Estado do Acre, Gladson Cameli.

Rio Branco (AC), 25 de janeiro de 2018.

Executiva Estadual do MDB-Acre