‘Maze Runner: A Cura Mortal’ estreia em cinema de Rio Branco

O longa de ficção “Maze Runner: A Cura Mortal” estreia nas salas do cinema de Rio Branco nesta quinta-feira (25). O filme é o terceiro e último da saga que ganhou as telas em 2014. No filme, Thomas (Dylan O’ Brien) tenta salvar seus amigos em mais um labirinto e embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal.