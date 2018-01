Marcia Bittar diz que seu marido é vítima de um factoide dos “petralhas”

A mulher do pre-candidato a senador Márcio Bittar (PMDB), Marcia Bittar, disse hoje de manhã que seu marido é vítima de um factóide criado pelos “petralhas”. Veja mensagem que ela mandou na íntegra para os amigos mais próximos:

Amigos, bom dia!!!

Chegamos em Campo Grande onde vai haver a festa dos 100 anos do meu pai.

Estamos bem evolvidos com data tão especial para a nossa família .

Criaram um factoide, como os petralhas fazem, somente com o intuito de prejudicar o Marcio Nas arapongagens que sofremos, não existe nada grave com a justiça,

Portanto, não estamos abalados ou preocupados e muito menos desanimados.Marcio é candidato a Senado e somente Deus irá tirar essa disputa dele e do grupo,

Agradeço ao amigos, precisamos ficar mais atentos e Marcio mais cauteloso.

Hoje dia especial, nada tira nossa alegria, nem os invejosos, traiçoeiros, perigosos que teimam em nos rondar .

Logo Marcio fará uma fala,

Abraço fraterno para os amigos.

MARCIA BITTAR.