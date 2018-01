Inscrições para o processo seletivo público da Petrobras encerram na próxima terça-feira (30)

Encerram-se na terça-feira, 30 de janeiro, as inscrições do processo seletivo público da Petrobras (PSP RH 2017.2) para preenchimento de 112 vagas e formação de cadastro em cargos de nível superior.

As vagas abertas, no Rio de Janeiro, em Macaé e em Vitória, são para postos nas áreas de Suprimento de Bens e Serviços e Conformidade, prioritariamente. Há vagas para os seguintes cargos: Administrador Júnior (39), Advogado Júnior (5), Analista de Sistemas Júnior – Processos de Negócio (4), Auditor Júnior (10), Contador Júnior (7), Economista Júnior (8), Engenheiro de Produção Júnior (37) e Estatístico Júnior (2). O cadastro esperado é de 560 candidatos.

O Edital de abertura do processo seletivo, que havia sido publicado no dia 29/12/2017, foi retificado, sendo revisto o conteúdo programático e com aumento do número de vagas totais e inclusão do cargo de Auditor.

O concurso terá validade de 12 meses a partir da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras. A remuneração mínima para os cargos vai de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04.

As inscrições devem ser feitas pela Internet, acessando a página da Fundação Cesgranrio. O conteúdo programático das provas consta no edital. O valor da inscrição é R$ 67,00 (sessenta e sete reais).

As provas objetivas, assim como a discursiva para os cargos de Advogado Júnior e Auditor Júnior, serão aplicadas no dia 18 de março de 2018.

O resultado final será publicado no Diário Oficial da União (DOU) e divulgado nos sites da Fundação Cesgranrio e da Petrobras.