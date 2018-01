Homem acha jiboia de aproximadamente 3 metros no quintal de casa em Rio Branco

“Fizemos uma averiguação para saber o estado do animal. Nesse caso não tinha nenhum problema e estava sadia. O morador agiu de maneira correta. Visualizou, nos ligou e fomos lá retirar. Normalmente a pessoa mata, machuca ou faz uma série de coisa que não é certa. Ficam com medo do animal atacar, mas ele só vai atacar se for atacado primeiramente”, explicou.