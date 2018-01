Gleici conversa com brothers sobre o Acre; veja em vídeo o que ela disse

Conversas rolaram durante a madrugada; ela falou de municípios isolados e fronteira

A divulgação do Acre no maior reality do Brasil continua ‘pesadíssima’. Gleice, representante das terras de Chico Mendes, não dormiu muito em seu primeiro dia de confinamento e, juntamente com os brothers Wagner, Nayara, Mara, Breno, Diego e Ana Clara, da família Lima, conversaram várias coisas. Um desses assuntos foi o Acre.

A estudante conta que há alguns municípios isolados: “Quatro”, e diz que o estado faz fronteira com a Bolívia.

Gleici falou também sobre a história do local: “O Acre sempre foi ocupado pelos nordestinos”.

