Expediente em repartições públicas de Cruzeiro do Sul é normalizado após fim do rodízio de energia

Com o decreto, o horário nas repartições era cumprido das 7h30 até meio-dia. Com a revogação, o horário de atendimento na sede do Executivo municipal volta a ser no horário das 7h30 às 13 h30. Nas secretarias e repartições do município, volta a ser das 7h às 11 h e das 13 h às 17 h.