Ex-Vasco no AC, goleiro brilha na conquista do tetra do Flamengo na Copa SP

Yago Darub, que foi uma das estrelas rubro-negras no jogo contra o São Paulo, nesta quinta (25), no Pacaembu, em SP, iniciou a carreira nas categorias de base do xará acreano do rival do rubro-negro

O acreano Yago Darub, 18 anos, foi uma das estrelas durante a final da Copa São Paulo Júnior 2018 , nesta quinta-feira (25), no Pacaembu, em São Paulo (SP). O goleiro ajudou o Flamengo a derrubar o São Paulo por 1 a 0 e conquistar o tetracampeonato. No Rubro-negro carioca desde 2013, o atleta chegou a atuar nas categorias de base do Vasco-AC, xará do rival.

Ele começou a jogar futebol aos 13 anos no Vasco-AC e depois passou pelo Rio Branco-AC, mas antes treinou em escolinhas de futsal da capital acreana. Foi para o Rio de Janeiro em 2013, em busca do sonho de conquistar o sonho de todo jogador de base, conquistar um título na Copinha.

Acreano Yago Darub foi uma das estrelas durante a final da Copa São Paulo Júnior, nesta quinta-feira (25), no Pacaembu, em São Paulo (SP) (Foto: Arquivo pessoal)

Agora titular do Flamengo Sub-20, o arqueiro chegou a fazer testes no Cruz-Maltino carioca, mas foi reprovado antes de tentar uma oportunidade no Flamengo. Um dos responsáveis pela carreira esportiva de Yago é seu tio, Francisco Valadares Neto, que também era goleiro, no Atlético-AC, de quem herdou a paixão pelo futebol e a posição. Foi ele quem iniciou os treinos de Yago e de seu irmão, Victor, que também é goleiro na equipe Sub-12 do rubro-negro.

Yago Darub, na foto com os goleiros Weverton e seu tio Valadares, quando atuava no Vasco-AC (Foto: Arquivo pessoal)

Valadares fala sobre a emoção de assistir após tantos anos, a conquista do sobrinho, que ele mesmo treinava na infância. São paulino, ele conta que assisitiu a partida com coração na mão, em seu dia atípico de flamenguista.

– Ele treinou no Vasco-AC, com os professores Dorielson, Tidalzinho e Walter, nas categorias de base. Mas começou a jogar no time de futsal chamado Metal, em Rio Branco. Foi muito engraçada a história, eu treinava ele e o irmão, no meu condomínio. Para mim, foi singular. Sou são paulino de coração. Quando começou a Copinha falei para minha família que a final seria Flamengo e São Paulo e que o Yago teria uma ótima oportunidade. Fui hoje pela primeira vez contrário ao meu tricolor, flamenguista do início ao fim (risos) e valeu a pena – emociona-se o tio do jovem.

Yago sofreu uma grave lesão no tornozelo ano passado e esteve no Acre para se recuperar ao lado da família. O goleiro ganhou a oportunidade de ser titular após parte do elenco da base ter sido promovido para defender o Flamengo no Campeonato Carioca.