Em Cruzeiro do Sul, Polícia Militar apreende duas pistolas municiadas

Homens do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreenderam no final da tarde desta quarta-feira, 24, duas pistolas municiadas. O fato ocorreu no bairro 25 de agosto, no município de Cruzeiro do Sul. Na ação uma dupla foi presa.

A equipe policial foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, onde os autores haviam se evadido em um veículo táxi. Após a realização de rondas nas proximidades, a equipe policial conseguiu realizar a abordagem ao veículo. Durante a verbalização, a dupla que se encontrava no banco de trás do automóvel, tentou se evadir adentrando uma propriedade particular, mas foi detida pela guarnição. Nas buscas foi localizado com cada abordado uma pistola 380 municiada. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.