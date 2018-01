Eletrobras vai suspender energia em 4 cidades do Juruá para manutenção em usina da Guascor

As cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves no Acre, e Guajará, no Amazonas, devem ter a energia suspensa por cerca de 1 hora nesta sexta-feira (26). A interrupção, segundo a Eletrobras Acre, é necessária para que seja feita uma manutenção e vistoria das máquinas da geradora de energia Guascor.