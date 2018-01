Eletrobras ainda não sabe o que pode ter causado incêndio em termelétrica e racionamento de energia no interior do AC

Laudo do incêndio não tem previsão para ser apresentado. Incêndio na usina Guascor deixou três cidades do Acre uma do Amazonas sem energia.

Passados 22 dias do incêndio na usina da Guascor, em Cruzeiro do Sul, a Eletrobras-AC ainda não sabe o que causou o incidente.

Três cidades do Acre – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, além de Guajará, no Amazonas, passaram quase 10 dias em racionamento de energia, chegando a ficar horas sem os serviços.

No dia 12 de janeiro, todos os equipamentos novos chegaram na cidade, o que normalizou o fornecimento de energia.

As quatro cidades devem ter o serviço interrompido ainda nesta sexta (26) enquanto é feita manutenção e vistoria nas máquinas da Guascor.

Enquanto isso, a gerência da Eletrobras na região não sabe informar quando o laudo que vai apontar as causas do incêndio deve ser divulgado.

“Ainda não temos informação das causas do incêndio. Estamos aguardando a Guascor se pronunciar. Eles devem apresentar um laudo com as causas do sinistro. Isso deve ser feito em nível de diretoria. Nós ainda não temos uma previsão de quando isso vai acontecer”, explicou o gerente técnico operacional da Eletrobras no Juruá.

Entenda

A termelétrica foi atingida pelo fogo na manhã de 3 de janeiro e danificou 16, dos 34 geradores de energia. Com o incidente, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul e Guajará, no Amazonas, ficaram sem energia e posteriormente funcionando em regime de rodízio.

A princípio, os Bombeiros informaram que o incêndio pode ter sido ocasionado por um curto-circuito nos painéis que recebem energia do gerador que faz a distribuição.

Sem gerador, a vacinação no município de Mâncio Lima está suspensa por tempo indeterminado até que situação seja normalizada. Ao menos 10 mil doses de vacinas foram enviadas para armazenamento em Cruzeiro do Sul, única cidade que segue parcialmente com uma energia estável.

O hospital de Rodrigues Alves também teve o atendimento comprometido.

Dois dias após o incêndio na Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, deixar municípios do Acre e um do Amazonas sem energia, o governo do estado decretou expediente corrido, das 7h às 13h, em órgãos públicos estaduais em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O decreto foi publicado no dia 5, no Diário Oficial, e entra em vigor na data da publicação.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) informou que vai instaurar um procedimento para apurar as causas do incidente.

O promotor de Justiça plantonista Thiago Marques Salomão informou que procedimento deve ser instaurado o mais rápido possível.

“No momento, nossa prioridade é tentar amenizar o problema. Já entramos em contato com a empresa, orientamos que seja feita uma escala de revezamento para que não os serviços essenciais não sejam prejudicados”, disse ao G1.