Depósito de móveis tem perda total em incêndio e empresário calcula prejuízo de R$ 2 milhões no interior do AC

O depósito de uma loja de eletrodomésticos ficou destruído após um incêndio na madrugada desta quinta-feira (25) no quilômetro 3 da BR-364, em Brasileia, no interior do Acre. O proprietário do local, Araão de Souza, de 42 anos, afirma que o prejuízo chega a R$ 2 milhões.