Como forma de protesto, moradores decidiram “comemorar” o aniversário de três meses de um buraco que fica entre a Rua 16 de Outubro e Rua Salim Farath, no Bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. No local, eles colocaram balões pretos e também escreveram as frases “aniversário do buraco” e “cartão postal”. O caso ocorreu na quarta-feira (24).

Ao G1, a Prefeitura de Rio Branco informou, nesta quinta-feira (25), que o problema era de responsabilidade do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) que já foi até o local. Além disso, afirma que uma equipe da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) verificou a situação e fechou o buraco.

O estudante José Faustino Vieira, que é morador do bairro há quase 30 anos, relatou que os próprios moradores tiveram de sinalizar o local, onde o tráfego de ônibus é constante, para evitar a ocorrência de novos acidentes.

“Um carro ficou praticamente dentro do buraco por quase um dia inteiro e foi guinchado por um guincho particular, nenhuma autoridade apareceu no local. Já faz muito tempo que o asfalto está desgastado”, contou.

Moradores usaram balões para ‘comemorar’ e escreveram que buraco é o ‘cartão postal’ do bairro (Foto: José Faustino Vieira/Arquivo Pessoal)

Vieira disse ainda que vários acidentes foram registrados no local envolvendo ciclistas, motociclistas e até mesmo os ônibus que precisam fazer manobras arriscadas para desviar do buraco. Ele disse que equipes da prefeitura já estiveram no local e fizeram medidas paliativas, mas não adiantou.