Vagner Sales: “Povo está pagando farra dos petistas que foram defender Lula”

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), acredita que o povo do Acre é que está pagando por toda a “farra” que petistas locais estão fazendo em Porto Alegre para defender um criminoso já condenado, o ex-presidente Lula. Os dois mais ilustres acreanos que inclusive gravam vídeos desde ontem na capital do Rio Grande do Sul, o senador Jorge Viana e o governador Tião Viana, não tirariam dinheiro do bolso para fazer uma viagem dessa, segundo Vagner, que mesmo sem mandato e portanto sem imunidade, não tem papas na língua.

Vagner Sales também lamenta o fato de o prefeito da capital, Marcus Alexandre, candidato a governador pelo PT, suma nos momentos de dificuldades de seu partido. “Ele enfia a cara no chão, que nem avestruz, para disfarçar, como se ele não tivesse nada a ver com toda essa patifaria patrocinada pelo PT. “O povo é que paga por tudo isso, lamentavelmente”, afirma o ex-prefeito e ex-deputado estadual.