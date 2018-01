Ufac abre inscrições para 38 cursos, via Sisu

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu edital para preenchimento de 1.815 vagas dos cursos de graduação da instituição, oferecidas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2018, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições começam nesta terça-feira, 23, e seguem abertas até a próxima sexta-feira, 26.

Metade do total de vagas em cada curso será reservada a políticas de ações afirmativas, contemplando candidatos oriundos do ensino médio cursado integralmente em escolas públicas, segundo critérios estabelecidos pela lei n.º 12.711/2012. As oportunidades são para os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Os candidatos serão avaliados com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2017. Podem participar da seleção, estudantes que apresentem nota diferente de zero na redação. A inscrição no Sisu é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, através do portal eletrônico www.sisu.mec.gov.br.

Em Rio Branco, as vagas são para os cursos de Artes Cênicas, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Física, Geografia (bacharelado e licenciatura), História (bacharelado, licenciatura matutino e licenciatura noturno), Letras (Francês, Inglês, Língua Portuguesa e Libras), Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química e Sistemas de Informação.

No campus Floresta (Cruzeiro do Sul), as opções são para os cursos de Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Letras (Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa) e Pedagogia.

Para mais informações, consulte o edital da Pró-Reitoria de Graduação da Ufac .

Edital da Pró-Reitoria de Graduação da Ufac: http://www.ufac.br/site/ editais-concursos/prograd/ edital-enem-sisu-2018-1a- edicao/edital-prograd-no-01- 2018-processo-seletivo-para- ingresso-nos-cursos-de- graduacao-da-ufac-sisu-2018- 1a-edicao