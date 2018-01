Suspeito de estuprar enteada de 7 anos confessa o crime

“Ele realmente admitiu que levava a menina ao banheiro e pedia a ela para praticar sexo oral ao menos 3 vezes”, disse o delegado responsável pelo caso

Foi preso na última sexta-feira (19), o entregar de 36 anos, suspeito de estuprar a enteada de 7 anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo informações repassadas pelo delegado Paulo Sérgio Lauretto, o telefone do homem foi enviado para exame pericial.

“Nós já ouvimos as testemunhas e o suspeito. Ele realmente admitiu que levava a menina ao banheiro e pedia a ela para praticar sexo oral ao menos 3 vezes, sendo que a criança sempre negou. Outra informação que chegou ao nosso conhecimento é que ele exibia imagens pornográficas e, por isso, o material foi encaminhado para perícia”, afirmou o delegado.

O caso

De acordo com as informações contidas na denúncia a que o ‘G1’ teve acesso, a mãe estava trabalhando quando o suspeito aproveitava a oportunidade para ficar sozinho com a criança. Outro filho da mulher, de cinco anos, era retirado da casa neste momento.

O flagrante ocorreu na semana anterior pela avó materna das crianças, que viu o momento em que a menina saiu do banheiro e, em seguida, o suspeito. A avó teria esperado o momento de ficar sozinha com a menina, para perguntar sobre os fatos.

Ela então denunciou o crime e o homem foi preso, sendo indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.