Polícia Civil prende foragidos da justiça com três armas de fogo em Sena Madureira

A Polícia Civil no município de Sena Madureira, distante 144 km da capital Rio Branco, com

apoio da Policia Militar e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO) prendeu em

um ramal da zona rural, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 24, Romário Lima de

Oliveira, 25, Emerson da Silva Chaves, 20, ambos acusados de homicídio e tráfico de droga.

No momento da prisão a dupla esboçou reação mas um esquema de cerco montado pela

equipe de agentes comandados pelo delegado Marcos Franck conseguiu conter os

investigados e captura-los. Em posse dos acusados a polícia encontrou três armas de fogo, um

revólver calibre 38, uma espingarda calibre 20 e um rifle calibre 22, esse último equipado com

luneta para tiro de precisão a longas distancias.

O trabalho investigativo apontou que ambos são acusados de cometer o crime de homicídio

contra Sebastião Costa de Souza em 25 de novembro do ano passado, a vítima foi morta e teve

seu pertences roubados pela dupla caracterizando crime de latrocínio, [roubo seguido de

morte].

A dupla era foragida do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul e estava a cinco

meses escondida em uma colônia localizada em um ramal a margem esquerda da BR-364,

quilometro 16, e mais 30 km do ramal.

“Já estávamos investigando a dupla a mais de 30 dias e com apoio da direção de polícia que

nos enviou os quadriciclos conseguimos prender a dupla que será indiciada por homicídio

qualificado, latrocínio e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil não está presente somente

na área urbana do município de Sena Madureira, ela está presente em todo o Estado e o crime

não terá vez”, enfatizou o delegado Marcos Frank.

A dupla foi encaminha à delegacia para prestar depoimento a autoridade policial e em seguida

foi conduzida ao presidio ficando à disposição da justiça.

