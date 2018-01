Oposicionistas se dirigem para carreata comemorando confirmação da condenação do ex-presidente Lula

Ao terminar o julgamento do recurso dos advogados do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal (TRF4), onde foi rejeitado por três votos a zero, o deputado Federal Major Rocha (PSDB) comemorou o resultado mostrando um pichuleco atrás das grades..

Os militantes dos partidos de oposição que se reuniram na sede do PSDB Estadual em Rio Branco com direito a churrasco e cerveja comemoram a decisão .

Logo quando terminou o julgamento os militantes dos partidos de oposição se dirigiram para a concentração de uma carreata na frente do terminal urbano de Rio Branco, no centro da cidade. O movimento promete percorrer as principais avenidas.