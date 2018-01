No Acre, manifestantes fazem oração durante protesto em apoio ao ex-presidente Lula

Julgamento do recurso do petista no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ocorre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Manifestantes se reuniram em frente à Praça da Revolução, no Centro da capital acreana, para protestar pela absolvição do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, na manhã desta quarta-feira (24). Os militantes iniciaram o ato com uma oração e, ao longo da manhã, fizeram apresentações artísticas.

O julgamento do recurso do petista no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ocorre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex em Guarujá (SP).

O ato iniciou às 8h50 (11h50 horário de Brasília) e terminou às 10h54 (13h54 horário de Brasília). A organização informou que ao menos 300 pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar (PM) ainda não informou a quantidade de participantes.

Ato ocorre em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (24) (Foto: Aline Nascimento/G1)

Cesário Braga, secretário de Organização do PT no Acre, disse que os manifestantes vão acompanhar o julgamento fazendo uma corrente de oração. Ele afirmou que essa corrente ocorre não só no Acre, mas em todo o Brasil.

“Queremos tentar passar também a nossa versão. A gente acha que esse é um julgamento meramente político, não existe nenhuma prova contra o presidente Lula, é um julgamento cheio de falhas e não está sendo cumprido o processo legal e, por isso, queremos justiça para o Brasil e para o presidente Lula”, falou.

Grupo indígena se apresentou na manifestação (Foto: Aline Nascimento/G1)

Braga afirmou ainda que os representantes do Acre estão defendendo a democracia. O militante acrescentou ainda que esse é um ato livre, quem quiser participar está convidado.

“Eleição sem Lula é fraude. Estamos juntando as pessoas, os companheiros. O microfone é livre, quem quiser falar fica a vontade para manifestar seu apoio. Vamos transmitir o julgamento e as manifestações lá em Porto Alegre, nós não podemos estar em Porto Alegre, mas o nosso coração esta lá”, complementou.

Ato ocorreu na Praça da Revolução, em Rio Branco (Foto: Aline Nascimento/G1)

Julgamento do recurso

O julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex em Guarujá está sendo realizado na sede do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4). A data foi marcada nesta terça-feira (12) pela 8ª Turma da corte, com sede em Porto Alegre. Em nota, a defesa de Lula criticou a “tramitação recorde” do processo (leia a íntegra mais abaixo).

Em julho, Lula foi condenado pelo juiz Sergio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, a 9 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o triplex. A acusação foi de ocultação da propriedade do imóvel, recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. Outros dois réus no mesmo processo também foram condenados, e quatro, absolvidos.

A Justiça Federal no Paraná também determinou o bloqueio de R$ 16 milhões, estabelecido como dano mínimo, e o sequestro do apartamento. Lula também teve bloqueados mais de R$ 600 mil de contas bancárias e cerca de R$ 9 milhões que estavam depositados em dois planos de previdência privada. A sentença publicada no dia 12 de julho permite que o petista recorra em liberdade.

Ato em Rio Branco foi a favor do ex-presidente Lula (Foto: Aline Nascimento/G1)