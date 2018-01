No AC, mãe pede ajuda para filho de 4 anos com neuropatia e distúrbio mental

Sem trabalho e com dificuldades financeiras, a dona de casa Maria Cristiane Justo, de 31 anos, pede doações para o filho de 4 anos diagnosticado com neuropatia e distúrbio mental. Luiz Davi nasceu prematuro, não fala e precisa de cuidados especiais. A mãe pede doações de fraldas descartáveis, alimentos, entre outras coisas.

Maria disse ao G1, nesta terça-feira (23), que mora com dois filhos na Vila do V, zona rural da cidade de Porto Acre, interior do estado. Ela diz que alguns amigos organizaram um bingo para arrecadar dinheiro e doar à família, porém, devido às chuvas e uma cirurgia que Maria passou recentemente, o evento foi adiado.