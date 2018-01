Jovem é preso por botar tornozeleira eletrônica na namorada de 14 anos

Caso aconteceu em cidade no Maranhão; Ismael da Silva Miranda foi detido em casa

Um jovem de 19 anos foi preso nesta terça-feira (23) em Timon (MA) por colocar a tornozeleira eletrônica que deveria usar na namorada de 14 anos. De acordo com informações do G1, a adolescente usou o aparelho de nomitoramento de Ismael da Silva Miranda durante as festas de fim de ano.

O suspeito foi preso em casa, onde os policiais também encontraram a tornozeleira dentro de um cesto de roupa suja. O delegado Humaitã Oliveira, da 18º Delegacia regional de Timon, afirma que Ismael já tinha retirado o aparelho outras vezes.

“Ele tinha conseguido a liberdade assistida mediante o uso de tornozeleira, mas descumpriu algumas obrigações. Então o juiz resolveu decretar a prisão preventiva. A tornozeleira e a namorada estavam com ele quando o prendemos. A tornozeleira estava em um cesto de roupa suja. Ele tirou, colocou nela, depois tirou e guardou nesse cesto de roupa suja. Desde o final do ano passado que ele não estava usando a tornozeleira”, contou o delegado.

Ismael foi detido e está à disposição da justiça.