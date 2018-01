“Jogaram as pessoas aqui e viraram a cara”, diz líder do Cidade do Povo sobre a violência

O índio Robson Silva de Souza é o líder comunitário do bairro mais violento de Rio Branco, o Cidade do Povo. Ele mesmo tem medo de ser assaltado nas ruas de sua comunidade. E segundo o próprio Robson, o ambiente de medo naquela região não é por falta de alerta ás autoridades, nem de pedido de socorro. “Eu já enviei ofício ao Governo, à prefeitura. Mas ninguém liga. Jogaram as pessoas aqui e viraram a cara”, afirma o presidente. Ele diz ainda que falta incentivo ao esporte e emprego para a juventude. Só isso evitaria a violência, no seu entender. Robson veio de Tarauacá para Rio Branco em busca de dias melhores e acabou se deparando com uma tarefa dura à cumprir: ser representante de uma parte da cidade onde campeia a violência. “Mas nunca fui de abrir. Vou continuar lutando”, afirmou ao Blog, antes de fazer um último alerta: “As casas estão caindo já. Ou foram malfeitas ou é falta de manutenção”.

