Homem faz música para protestar contra cratera e prefeito Marcus Viana

A prefeitura de Rio Branco resolveu, enfim, tapar uma cratera aberta há pelo menos três meses na rua 16 de outubro, no Bairro do 15, no 2º Distrito de Rio Branco, depois que Seu Adalcides Cordeiro, dono de um posto de lavagem no bairro, gravou um vídeo cantando uma música em protesto contra o buraco no acesso e fazendo um alerta ao prefeito Marcus Viana.

Antes do protesto humorado de Adalcides, os moradores já haviam colocado balões ao redor da cratera com os dizeres “PT aniversário do buraco”.

“Senhor prefeito se está me ouvindo agora, preste atenção no que eu vou lhe falar, pois este ano teremos nova eleição e este buraco pode lhe prejudicar”, diz uma parte da música de Adalcides.

O diretor-presidente da Emurb, Edson Rigaud, informou que um vazamento em um cano do Depasa gerou a cratera. Homens do Depasa e da Emurb estão no local.