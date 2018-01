Empresário tem prejuízo de R$ 2 mi em incêndio causado por bandidos em Brasiléia

Combatentes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, foram acionados nas primeiras desta quarta-feira, dia 24, para seguir até um armazém localizado na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 03, que o mesmo estaria incendiando.

O armazém é de propriedade de uma loja de móveis localizada na Avenida Manoel Marinho Montes. Foi levantado que o local teria sido arrombado a cerca de 15 dias, onde foi levado alguns eletrodomésticos e, possivelmente seria os mesmos meliantes que retornaram.

Mesmo com o trabalho intenso dos bombeiros, não foi possível salvar nada que havia dentro. Segundo o proprietário, se estima uma perca de aproximadamente R$ 2 milhões de reais, uma vez que a estrutura do prédio também foi afetada com o calor e talvez, tenha que ser restaurada.

Na parte de trás, foi localizado um buraco na parede e marcas no muro lateral, por onde entraram. Com o calor, alguns pontos na parede do prédio, ficou ondulado além de rachaduras. O trabalho dos Bombeiros se alongou por algumas horas, para que pudessem verificar maiores danos na estrutura e o local foi isolado por medida de segurança.

O caso seria registrado na delegacia de Brasileia para que se inicie investigações e consigam chegar aos suspeitos.