Em Porto Alegre, Tião Viana se junta ao líder dos sem-terra, que chamou Moro de “merdinha e “bundão”

O governador do Acre, Tião Viana (PT), discursou no ato pró-Lula, horas antes de o julgamento do ex-presidente no caso do Triplex do Guarujá. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, aparece em primeiro plano numa imagem reproduzida pela rede social petista.

Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, também acusada de corrupção, reafirmou que “para prender Lula, vai ter que prender muita gente, mas, mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí, vai ter que matar”. Viana reproduziu o discurso que põe Lula como “vítima de uma orquestração política”, mas evitou ataque direto ao juiz federal que condenou o ex-presidente.

Considerada uma das maiores defensoras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Gleisi Hoffmann (PR) afirmou que desconsidera a hipótese de ele ser preso no julgamento sobre o caso do tríplex.

No palanque, dentre outros, estava o senador Roberto Requião (PMDB PR).