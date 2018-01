Criança com deficiência mental é encontrada morta com sinais de abuso

Vítima estava desaparecida desde domingo (21)

O corpo de uma menina de 12 anos, com deficiência mental, foi achado em um córrego localizado em Guarujá (SP). Raíssa Xavier dos Santos estava desaparecida desde domingo (21). De acordo com a polícia, a vítima apresentava sinais de estupro.

Segundo o G1, a avó da menina, de 52 anos, foi a última pessoa a ver a menina. Antes de sair de casa, Raíssa disse que ia brincar com amigas, que moram perto da sua residência, localizada no Jardim Enseada.

Após notar o sumiço da vítima, a avó registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Familiares chegaram a espalhar cartazes com a foto da menina pelas proximidades.

Um morador do bairro Jardim Virgínia II encontrou um saco plástico azul, que exalava mau cheiro, enquanto limpava os dutos de abastecimento de água de sua residência. A Polícia foi acionada e os peritos reconheceram que se tratava do corpo da pré-adolescente. Parentes confirmaram o reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML).

Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte. O caso está sendo apurado por uma equipe da Delegacia Especializada Antissequestro (Deas).