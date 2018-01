O estadual de futebol profissional coloca frente a frente hoje, na Arena da Floresta, duas equipes da capital e duas do interior.

No primeiro jogo, o Vasco da Gama recebe o Plácido de Castro, às 17:30. O time do interior conseguiu a liberação do estadio Ferreirão, e vai jogar também dentro de casa.

Na partida seguinte, o Imperador Galvez encara o Humaitá, o caçula do futebol acreano.

Os ingressos custam R$ 20(inteira) e R$ 10(meia).