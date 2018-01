CLONADA: PRF prende na BR-364 suspeito com Hilux adulterada

A caminhonete foi apreendida e passará por perícia para saber se pode se tratar de um carro roubado ou furtado da região Sul do país

O jovem identificado como Lucas R. S.,26, foi detido na madrugada desta quarta-feira (24) pelo crime de adulteração de veículo durante uma abordagem de rotina feita por policiais rodoviários federais no posto de fiscalização do quilômetro 48, sentido Jaci-Paraná na BR-364, em Porto Velho.

O suspeito estava conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux de cor vermelha e tinha como passageiros a esposa e o filho menor de idade quando, foram parados.

Foi constatado que a numeração do chassi não correspondia a nenhum veículo registrado no renavan. O motorista disse que o veículo pertencia ao pai dele, que mora no Estado de Santa Catarina e teria vindo de lá para Rondônia, onde mora atualmente.

Os policiais mantiveram contato com o proprietário, na qual que constava no renavan e, ele disse que o veículo estava na garagem, levantando a suspeita que a caminhonete pudesse ter sido clonada.

Lucas informou ainda que o pai teria pago a importância de R$ 50 mil em espécie e o restante foi financiado. O suspeito afirma também que pegou a Hilux após ter assumido as parcelas para quitá-las.

Como a numeração do chassi estava suprimida, os policiais deram voz de prisão para Lucas. A caminhonete foi apreendida e passará por perícia para saber se pode se tratar de um carro roubado ou furtado da região Sul do país.