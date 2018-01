Após ver jovem na TV, mãe localiza filho que estava desaparecido há mais de um mês

Anderson Lima, de 23 anos, é da Vila Santa Rosa, no Acre, e foi encontrado em São Paulo. Mãe conta que Lima foi embora com um homem.

Após mais de um mês aflita sem saber o paradeiro do filho, Antonieta Almeida, de 58 anos, conseguiu encontrar Anderson Lima, de 23, em Campinas (SP). Segundo a mãe, o jovem havia saído no início de novembro acompanhado de um homem e que não teria retornado.

Lima, que é paciente do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), foi achado após procurar uma unidade de saúde na cidade paulista após ter sido assaltado e ter ficado com fome.

Cristina Messias, gerente do Caps em Cruzeiro do Sul, divulgou a foto do jovem em uma emissora de televisão da cidade na terça-feira (23) e a mãe do jovem procurou o Caps em busca de informação do filho.

“Eu estive na Cidade da Justiça denunciando um homossexual que vivia enchendo a cabeça do meu filho. Dizia que ele era maior de idade e podia ir para qualquer lugar. Meu filho tem problema, fazia tratamento no Caps e eu imaginava que ele estivesse em Rio Branco. Quando vi a foto dele na TV nem acreditei. Espero que ele esteja com saúde e que Deus traga ele de volta com vida para meu lado”, contou Antonieta.

O jovem mora na Vila Santa Rosa, no interior do Acre. Cristina Messias diz que a mãe procurou o Caps em busca do filho ao ver a reportagem na TV local.

“Ele está sendo assistido, já fizemos contato com a Prefeitura que vai pagar a passagem dele de volta. Ainda não sabemos como ele chegou em São Paulo. Ainda bem que o encontramos”, destaca.

Lima está em um albergue de um Caps da prefeitura de Campinas. Segundo informações, o jovem não tem ferimentos e procurou a unidade de saúde após ter sido assaltado.