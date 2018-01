Vanda Milani aconselha a oposição: “Gente, nossa meta é devolver o Acre aos acreanos”

A procuradora de Justiça Vanda Milani, que concorrerá as eleições desse ano para deputada federal, fez circular uma nota agora há pouco nas redes sociais pedindo calma à oposição, depois da saraivada de notas e desmentidos, após divulgação de áudios que revelam brigas internas. Ela escreveu o seguinte: “Boa tarde, amigos. Precisamos nos unir, dar as mãos e perseguir os um só objetivo. Nossa meta é devolver o Acre para os acreanos e propiciar as pessoas dias melhores na saúde, educação, segurança e, acima de tudo, termos idoneidade para representar o nosso povo, independentemente de credo, cor ou posição social. Vamos lutar pelo mesmo ideal, gente, que é o sonho maior de nós acreanos”.

Relacionado