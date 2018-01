URGENTE: Idoso morre ao ter cabeça esmagada por caminhão em atropelamento

O idoso seguia em uma bicicleta e ao tentar atravessar a via foi atingido pelo caminhão

O idoso identificado como Antônio Ramos da Silva, 73, morreu tragicamente esmagado por um caminhão no final da manhã desta terça-feira (23), na Avenida Imigrantes, próximo a ponte do Rio Madeira, bairro Balsa, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, o idoso transitava em uma bicicleta e ao tentar atravessar a via foi atingido violentamente pelo caminhão que seguia em direção a ponte do Madeira. O homem teve a cabeça esmagada e morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para o registro da ocorrência. O motorista do caminhão não apresentava sinais de embriaguez e foi detido por uma equipe da PM que chegou primeiro ao local.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes e autuado pelo crime de homicídio culposo de trânsito. O corpo da vítima foi removido ao IML. Antônio era morador do bairr São Sebastião II, naquela região.