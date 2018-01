Tiroteio em escola deixa um morto e diversos feridos nos EUA

Um suspeito de ter realizado os disparos na escola foi detido

Pelo menos uma pessoa foi morta e várias outras ficaram feridos em um tiroteio na escola no estado de Kentucky nesta terça-feira (23).

Um suspeito de ter realizado os disparos na escola foi detido. O governador do Kentucky, Matt Bevin, declarou através da sua conta no Twitter que os detalhes do incidente ainda estão sob investigação.

“Tiroteio trágico no condado de Marshall […] atirador está sob custódia, foi confirmada uma fatalidade e vários outros feridos”, informou o governador em um comunicado. Com informações do Sputnik News.