Seis motos são furtadas ou roubadas por semana em Cruzeiro do Sul, diz polícia

A onda de roubos e furtos em Cruzeiro do Sul não para. Além dos assaltos a comércios, há também um grande número roubos e furtos de motocicletas na cidade. De acordo com a Polícia Civil, uma média de seis veículos são alvo de criminosos semanalmente.

O delegado alertou a população para descuidos que acabam facilitando na hora do furto ou roubo. “Essa semana tivemos o caso de uma moto furtada com a chave na ignição, ainda vemos esse tipo de coisa acontecer aqui, as pessoas têm que entender que a cidade não é mais o que era há dez anos, infelizmente”, disse.