Ribeirinha internada desde dezembro com doença rara, pede ajuda para fazer tratamento fora do Estado do Acre

A dona de casa Edileuza Oliveira, 46 anos de idade, moradora no Seringal Campo Grande, rio Purus, próximo à cidade de Sena Madureira, está enfrentando um sério problema de saúde. Desde o dia 14 de dezembro ela se encontra internada no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, mas precisa fazer um tratamento fora do estado.

Dona Edileuza foi diagnostica com uma doença chamada Filariose ou Elefantíase que se caracteriza pelo alojamento de parasitas no sistema linfático, gerando um inchaço extremo dos membros. No Acre, não tem tratamento específico para tal enfermidade.

Com a ajuda de amigos, ela descobriu que em Recife, estado de Pernambuco, existe o tratamento. Porém, por ser de uma família carente, dona Edileuza não tem condições financeiras para arcar com as despesas.

“Estou com essa enfermidade há cinco anos. Sinto muitas dores, tem noite que não consigo dormir. Neste momento estou pedindo ajuda às pessoas de bom coração. Preciso fazer esse tratamento pois já não aguento mais”, comentou emocionada.

A ribeirinha relatou também que está há mais de um mês internada no Hospital de Sena e não tem como ir pra casa. Quem puder ajudar financeiramente dona Edileuza Oliveira deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99981 4678.

Fonte: Senaonline.net