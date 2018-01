PGE/AC: Inscrições para estágio na área de Direito encerra nesta terça-feira (23); são ofertadas 13 vagas

Encerram nesta terça-feira (23) as inscrições para estágio na Procuradoria Geral do Estado (PGE/AC). São ofertadas 13 vagas mais cadastro de reserva para estagiários de nível superior na área de direito.

Os interessados podem se inscrever online pelo e-mail estagio.pge@ac.gov.br ou de forma presencial na sede da PGE/AC, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco. O Candidato deve ter em mãos o currículo e formulário de inscrição disponibilizado no site da PGE/AC.

O processo seletivo contará com prova de 50 questões de caráter classificatório e eliminatório com duração de 4 horas. A prova será realizada no dia 13 de março, de 9h às 17h, na sede da PGE/AC na sala de Treinamento do Centro de Estudos Jurídicos.

O resultado provisório deve ser divulgado em 23 de março e o final no dia 30. Podem participar os estudantes de direito que forem matriculados no 3º ao 10º período da Ufac, Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), União Educacional do Norte (Uninorte) e Instituto de Ensino Superior do Acre (Iesacre).

A jornada de trabalho é de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Os estudantes devem receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 400 mais um auxílio transporte de R$ 140.