Ouça gravação completa de 1 hora e 18 minutos em que Márcio Bittar foca governo e espatifa oposição

Em gravação de 1 hora e 18 minutos, no dia 18 de dezembro do ano passado, o candidato ao Senado pelo PMDB, Márcio Bittar, sugere que quatro partido apoiadores da oposição indiquem o vice de Gladson Cameli. Bittar faz uma explanação em que desacredita a pré-candidatura de Eduardo Veloso (PSDB), embora ressalte não ter “nada contra” o médico, nem à jornalista Mara Rocha, cujo nome também chegou a ser aventado ao cargo. O encontro foi sugerido pelo próprio candidato, que faz uma abertura usando o termo “eu chamei vocês aqui para…”.

Bittar citou a própria esposa, Márcia, presidente do Solidariedade, como nome à dis posição para vice. “Temos aqui nomes fortes para agregar com Gladson”, afirmou. Mencionou, ainda, a sindicalista Rosana Nascimento e o agente de polícia federal Jamyl Asfury, presidente do PSC (presente na reunião), e a procuradora de justiça aposentada Vanda Milani. Desses, apenas Rosana e Jamyl consideraram inoportuno discutir a indicação de vice quando Eduardo Veloso já estava apalavrado com o candidato ao governo. Asfury, aliás, deixa claro que a indicação de um novo nome poderia atrapalhar a unidade da oposição.

Um primeiro áudio, publicado em primeira mão pelo acjornal nas redes sociais, causou estragos na oposição (veja abaixo o resumo de apenas 7 minutos de gravação suprimidos no arquivo maior). Mais abaixo, publicamos a íntegra da gravação, sem corte ou edição.

1) Bittar questiona Eduardo Veloso, preferido de Gladson pra ser sei vice e diz que o médico é sem conteúdo;

2) Bittar blefa com aliados em relação a Vagner Sales. Quem, tendo uma oportunidade de ser Senador da República preferiria ser concorrer à prefeitura de Cruzeiro do Sul?

3) Bittar blefa com aliados em relação a Gladson Cameli. Afirma que Gladson não cumpriria um eventual mandato de governador e renunciaria pra ser candidato ao Senado, por isso quer um vice de sua cozinha;

4) Bittar insinua que seu segundo suplente, na certa, será senador;

5) Bittar afirma que Fernando Lage arrumou 1 milhão de reais pra campanha de Petecão ao Senado em 2014. Esse dinheiro não foi contabilizado nas contas de campanha;

5) Diz que Gladson Cameli teria muita dificuldade de gastar 30 milhões de seu pai na campanha;

6) Bittar afirma que Gladson não tem poder pra definir candidaturas ao Senado na sua chapa;

7) Bittar diz que Gladson e Bestene não sabem articular alianças;