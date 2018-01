NÍVEL SUPERIOR: Ifac abre novas vagas para os cursos de Física e Zootecnia em Sena Madureira

Se inscreva no site do Sisu: http://www.sisu.mec.gov.br.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) estará ofertando neste ano novas vagas em cursos de nível superior em Sena Madureira. Ao todo, são 40 vagas no curso de Licenciatura em Física e outras 40 em Bacharelado de Zootecnia.

A seletiva dos novos estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, e para concorrer às vagas, o candidato deverá ter participado da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter tirado nota acima de zero na Redação.

As inscrições para o Processo Seletivo começam nesta terça-feira, 23, e seguem até sexta-feira,26 de janeiro.

O resultado do Processo Seletivo 2018.1 do Ifac, conforme cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC), será divulgado no dia 29 de janeiro. As matrículas dos aprovados deverão ser realizadas entre os dias 30 de janeiro a 07 de fevereiro. Se inscreva no site do Sisu: http://www.sisu.mec.gov.br.

Mais informações sobre os cursos basta acessar a página do Ifac: http://portal.ifac.edu.br.