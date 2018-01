Moradora encontra jacaré com mais de 1,5 metro ao chegar em casa com a família no Acre

Uma situação inusitada pegou a auxiliar de marketing Maria Oliveira de Carmem e a família dela de surpresa no domingo (21). Ao chegar em casa com a mãe o filho, de dois anos, na Travessa São Cristóvão, bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, a mulher deu de cara com um jacaré de mais de 1, 5 metros na entrada da residência, o que deixou todos assustados.