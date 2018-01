Jovem mata pai por acidente em brincadeira com arma de chumbinho

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Um adolescente de 17 anos matou acidentalmente o pai durante uma brincadeira com uma espingarda de chumbinho na tarde dessa segunda-feira (22) na Barra do Una em São Sebastião (SP). O filho foi ouvido e liberado. A arma de pressão foi apreendida.

A Polícia Civil informou que o homem de 40 anos teria deixado o filho pegar uma espingarda de chumbinho para brincar com outros três amigos de disparar em latinhas.

De acordo com o G1, o acidente aconteceu no momento em que filho brincavam. O adolescente achou que a arma já estivesse travada e simulou disparos. Em um deles, ele apontou a arma para o pai e apertou o gatilho. A arma não estava travada e o tiro acertou o tórax da vítima.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital em decorrência de uma parada cardíaca e hemorragia.

Em depoimento à polícia, o adolescente contou que ele e o pai eram caseiros na casa e costumavam brincar com a arma, que era do dono do imóvel.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.