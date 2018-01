Jovem encontrado em São Paulo procura familiares no Acre

Um jovem que diz se chamar João Batista e que havia se perdido, foi encontrado no estado de São Paulo. Ele alega ser de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, onde o CAPS está à procura dos familiares dele.

Segundo informações repassadas pelo jovem, o nome de seus avós é Antônio Zacarias e Albertina dos Santos. Ele também teria duas irmãs chamadas Maria José e outra Do Carmo.

O Centro de Atendimento Psico-Social (Caps) pede que quem conhecer os familiares do jovem informem sobre a situação, e peçam para que os familiares procurem a diretora do Caps em Cruzeiro do Sul.